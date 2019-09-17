'Gerillaya katılımlar olacak, savaşlar da olacak' demişti! HDP'li vekil kıvırdı HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, geçtiğimiz günlerde söylediği "Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." sözlerinin ardından yaptığı açıklamada 'sözlerim çarpıtıldı' diyerek kıvırdı.

Geçtiğimiz gün HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, "Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." ifadelerini kullanmıştı. Güven'in bu sözleri tepki çekerken; hakkında da soruşturma başlatıldı. Kıvırdı HDP'li vekil, gelen tepkiler ve açılan soruşturma üzerine partisinin sitesinden bir açıklama yaparak söylediklerini kıvırdı. Yapılan açıklamada "Konuşması bağlamından koparılarak ve çarpıtılarak müvekkilimiz Leyla Güven bir lince maruz bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



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