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'Gerillaya katılımlar olacak, savaşlar da olacak' demişti! HDP'li vekil kıvırdı

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, geçtiğimiz günlerde söylediği "Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." sözlerinin ardından yaptığı açıklamada 'sözlerim çarpıtıldı' diyerek kıvırdı.

17 Eylül 2019 Salı 15:40
'Gerillaya katılımlar olacak, savaşlar da olacak' demişti! HDP'li vekil kıvırdı

Geçtiğimiz gün HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, "Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Güven'in bu sözleri tepki çekerken; hakkında da soruşturma başlatıldı.

Kıvırdı

HDP'li vekil, gelen tepkiler ve açılan soruşturma üzerine partisinin sitesinden bir açıklama yaparak söylediklerini kıvırdı. Yapılan açıklamada "Konuşması bağlamından koparılarak ve çarpıtılarak müvekkilimiz Leyla Güven bir lince maruz bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 15:40
  1. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven

YORUM YAZ

  • yediemirleryediemirler16 dk önce
    ANLAMIYORUM YAHU HALA NE BEKLİYOR DEVLETİMİZ...ALAYINI ALIN İÇERİ , KAPATIN GİTSİN BİR DAHA DA KURDURMAYIN BU MELUNLARA PARTİ MARTİ....BUNLARIN ŞECERESİ ZATEN BELLİ DEĞİLMİ...,MASUM KÜRT GENÇLERİNİ KANDIRIP DAĞA ÇIKARIYORLAR HATTA KAÇIRIYORLAR...BİR KERE VURUN KAFALARINA,AMA ÖYLE VURUN Kİ SESİ DÜNYA DUYSUN.BİR DAHA DA SESLERİ ÇIKMASIN...YETER YAW YETER....USLANMAYACAK BU DOMUZLAR...USLANMAZLARR...KANLARI BOZUK BUNLARIN....YAZIK ASKERİMİZE POLİSİMİZE YAZIK,YAZIK DAĞA KAÇIRILAN GENÇLERE VE AİLELERİNE YAZIK....
  • Eyup Eyup 19 dk önce
    Sözlerin çarpıtılmadı. Söylediğin çok netti. Suç senin değil suç seni dörtle çarpıp ikiye bölüp birle sadelestirmeyen devlette. O gorevini hakkı ile yapmayan savcıların hakimlerin adalet Bakanlığınin aldıkları maaşlar zifti katran olsun Boğazlarından geçmesin. Maaş aldığı ülkenin topraklarını bölüp parçalayıp yok ederek iç ve dış düşmanlarla işbirliği yapma serbestliği olan tek sahipsiz ülke Türkiyedir. Aksini ispatlayan varsa buyursun. Allah bunları seçen ve seçtirenlerinde bir değil bin defa belasını versin.
  • AliçoAliço27 dk önce
    Bu sözümona vekile bir dansöz kıyafeti giydirip, resminin çekilmesi, ve bu resmin yukarıdaki açıklamanın üstüne konulması, konu bütünlüğü açısından çok muhteşem olurdu..!
  • Yuh beYuh be32 dk önce
    Kıvıra kıvıra dansöz oldunuz be omurgasız yengeçler.
  • AKGÜNAKGÜN33 dk önce
    milletin verdiği vergilerle,bunlara maaş verenlere yazıklar olsun,hastanelerde bunlara ,bunlara bakan doktorlara kulandıkları ilacı sağlıyanlara yazıklar olsun,bu topraklarda bunların soluduğu havaya,içtikleri suyu sağlıyanlara,yedikleri ekmeği sağlıyanlara yazıklar olsun,bunları buras bu milletin bu devletin meclisidir deyip orda oturtanlara yazıklar olsun,bu devletin okulunda okuyup savcı, hakim olmuş ,ve bu devleten ,bu milletin ödediği vergiden maaş alıp bu tür mahlukata bön bön bakanlara ne diyelim,beduamı edelim bunlara duamı edelim.
  • meşemeşe35 dk önce
    KÖROGLUDERKİSİLAHÇOKTIMERTLİKBOZULDU , ,,, KAMARALARÇIKTIŞAHİDE GEREK KALMADIARTIK ,HERŞEYANBEANGÖRÜNÜYOR HER KONUŞMADAKAYIT ALTINAALINIYOR ,,,,

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