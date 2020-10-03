Gerilimin ortasında nükleer füze testi yaptılar

Çin ve Pakistan gibi nükleer güce sahip komşuları ile gerilimler yaşayan Hindistan, Cumartesi günü karadan-karaya nükleer yetenekli Shaurya balistik füzesinin yeni bir versiyonunu test etti.

ANI Haber Ajansı'nın haberine göre, Shaurya füzesinin yeni versiyonun menzilinin 800 km olduğu bildirildi.

Füzenin, mevcut füze sistemlerinin sınıfını tamamlayacağı, daha hafif ve kullanımının daha kolay olacağı belirtildi.

Nükleer güç komşusu Pakistan ile problemler yaşayan Hindistan, Ladakh sektörü Fiili Kontrol Hattı'ndaki sınır anlaşmazlıkları sonucu Çin ile yükselen gerilimden sonra füze testlerine ağırlık verdi.

Ülkenin iki gün önce de lazer güdümlü, dört kilometreden fazla menzilli bir tanksavar füzesini test ettiği bildirildi.

Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütünce (DRDO) geliştirilen füzenin üçüncü nesil Arjun ana muharebe tankından ateşlendiği ifade edildi.

DRDO geçtiğimiz ay Hipersonik Teknoloji Gösterici Aracı'nı (HSTDV) test etti. Hindistan şu anda ABD, Çin ve Rusya'nın ardından bu teknolojiyi geliştiren dördüncü ülke konumunda...

Kaynak: star.com.tr