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Dünya Gerilimi tırmandıran operasyon! ABD baskını duyurdu: Tüm silahları ele geçirildi!
Dünya

Gerilimi tırmandıran operasyon! ABD baskını duyurdu: Tüm silahları ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2024-01-16 19:17:00 -
Gerilimi tırmandıran operasyon! ABD baskını duyurdu: Tüm silahları ele geçirildi!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Tahran yönetiminin desteklediği Yemen’deki Husilere gönderilen İran yapımı gelişmiş konvansiyonel silahları ele geçirdiklerini açıkladı.

CENTCOM’un internet sitesinden, ABD deniz kuvvetlerinin Husilere silah taşıyan bir tekneye 11 Ocak’ta düzenlediği operasyona dair açıklama yapıldı.

Açıklamada söz konusu teknenin, Husilerin uluslararası ticaret gemilerine yönelik devam eden saldırılarının bir parçası olarak, İran’dan gönderilen gelişmiş silahlar taşıdığı kaydedildi.

Somali kıyısı yakınlarındaki uluslararası sularda gerçekleşen operasyonda İran yapımı balistik füze ve seyir füzesi bileşenlerinin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, bunlar arasında Husilerin orta menzilli balistik füzeleri, gemisavar seyir füzeleri ve hava savunma sistemleri için çeşitli bileşenlerin de bulunduğu vurgulandı.

İlk analizlere göre aynı silahların Husiler tarafından Kızıldeniz’deki saldırılarda kullanıldığına işaret edilen açıklamada, bunun Husilerin Kasım 2023 sonrası saldırılarından bu yana İran tarafından sağlanan ele geçirilmiş ilk konvansiyonel silahlar olduğuna dikkat çekildi.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
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ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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