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Dünya

Gerilimi tırmandıracak küstah adım... Yunanistan ordusu Türkiye sınırında

Türkiye'ye karşı provokatif hamlelerde bulunan Yunanistan'dan küstah bir adım geldi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ordu Türkiye sınırındaki Evros ve Dedeağaç'ta tatbikat yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:28:00 -
Gerilimi tırmandıracak küstah adım... Yunanistan ordusu Türkiye sınırında

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yunan askeri, Türkiye sınırında bulunan Dedeağaç'taki 'Orel' sahasında tankların ve taarruz helikopterlerinin katıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikat sırasında birlikler, taarruz harekatları düzenleme prosedürleri ve teknikleri ile ilgili çalışmalar yaptı.

Tatbikata Apache savaş helikopterlerinin yanı sıra 21. zırhlı tank tugayına ait personel ve teçhizatında katıldığı görüldü.

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