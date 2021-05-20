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Dünya Gerilim yükseldi! ABD savaş gemisine müdahale ettiler!
Dünya

Gerilim yükseldi! ABD savaş gemisine müdahale ettiler!

Çin'in, Güney Çin Denizi'nde egemenlik iddia ettiği kara sularına giren ABD savaş gemisine müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 10:39:00 - 2021-05-20 10:43:54
Gerilim yükseldi! ABD savaş gemisine müdahale ettiler!

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Güney Hareket Merkezi Komutanlığı Sözcüsü Tien Cünli, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait bir savaş gemisinin izinsiz olarak Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Şişa Adaları kara sularına girdiğini belirtti.

PLA'nın, ABD savaş gemisini bölgeden uzaklaştırdığı bilgisini paylaşan Tien, ABD'yi, Güney Çin Denizi'nde "gerçek bir baş belası" olarak nitelendirdi.

Tien, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini, bölgenin barış ve istikrarını kararlılıkla koruyacağını ifade etti.

Öte yandan, ABD Donanmasından konuya ilişkin yapılan açıklamada, USS Curtis Wilbur gemisinin, uluslararası hukuka uygun olarak, Paracel Adaları civarında "seyir hak ve özgürlüklerini kullandığı" kaydedildi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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