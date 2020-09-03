Gerilim tırmanıyor! Yunanistan, o Türkleri ajanlıkla suçladı

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı provokasyonları, gerilimi tırmandırıyor.

Atina yönetiminin asker yığdığı adalardan biri olan Meis Adası'na haber yapmak için giden Anadolu Ajansı (AA) Atina Temsilcisi Tevfik Durul ve fotomuhabiri Ayhan Mehmet, ajanlıkla suçlanıp tehdit edilmişti. Konuyla ilgili ekibin içinde yer alan AA Atina Temsilcisi Tevfik Durul, CNN TÜRK canlı yayınına bağlanıp yaşananları anlattı.

Anadolu Ajansı muhabiri, ırkçı bir Yunan internet sitesi tarafından fotoğraflarının servis edildiğini ve ajan olarak ilan edildiklerini ifade etti. Türkiye karşıtlığıyla bilinen ırkçı Turkikanea.gr internet sitesi, yayıladığı provokatif haber metninde şu kışkırtıcı ifadelere yer verdi:

"Neden Türk vatandaşı MİT ajanlarının Meis'e gitmelerine izin veriyoruz? Neden adaya ayak basmalarına izin verdik. Bu MİT ajanlarının ne yapmak istediklerini bilmiyor muyuz? Umarız yetkililer gerekeni yaparlar!"

Canlı yayında yaşananları anlatan Durul, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ajanı oldukları şeklinde verilen haberi kışkırtıcı bir dille servis edildiğini söyledi.

İşte AA Atina Temsilcisi Tevfik Durul'un o açıklamaları:

"Biz Anadolu Ajansı olarak dün adaya vardık. Dün akşam saatlerinde adaya gemiyle vardık. Yunanistan'a akredite AA gazetecileri olarak, adaya vardığımız haberi Türk karşıtı bir sitede kışkırtıcı söylemlerle, beni ve foto muhabiri arkadaşımı hedef göstererek haber servis ettiler."

Ayrıca Tevfik Durul, açıklamasında Yunan polisinin kendilerini dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyelerde bulunduğunu da belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki göstermişti

Yunanistan'daki provokatif gelişmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz" ifadelerini kullanmıştı.