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Yerel Gerilim tırmanıyor! ABD üssüne roket saldırısı
Yerel

Gerilim tırmanıyor! ABD üssüne roket saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-01-11 21:57:00 - 2024-01-11 22:41:55
Gerilim tırmanıyor! ABD üssüne roket saldırısı

Suriye'de Haseke ilinin güneyindeki Şaddadi ilçesinde ABD güçlerinin konuşlandığı üsse roket saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Haseke'nin Şaddadi ilçesinde ABD güçlerinin konuşlandığı üsse, İran destekli gruplarca roket saldırısı yapıldı.

Saldırıda ölü veya yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deryrizor’da ABD ordusunun üsleri yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA’larla hedef alınıyor.

9 Ocak 2023’te Deyrizor ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisindeki üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile saldırı girişiminde bulunulmuştu.
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Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

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