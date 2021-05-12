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Dünya Gerilim tırmandı! Rusya'dan Fransız jetlerine havada müdahale
Dünya

Gerilim tırmandı! Rusya'dan Fransız jetlerine havada müdahale

Rusya, Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren Fransız Hava Kuvvetlerine ait 2 adet Mirage-2000 jet avcı uçağı ile C-135 yakıt ikmal uçağına müdahale ederek engelleme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 18:49:00 -
Gerilim tırmandı! Rusya'dan Fransız jetlerine havada müdahale

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus Hava Kuvvetlerine ait Sukhoy Su-27 avcı uçağının Fransız Hava Kuvvetlerine ait 2 adet Mirage-2000 jet avcı uçağı ile C-135 yakıt ikmal uçağını Karadeniz üzerinde engellediğini duyurdu.

Karadeniz semalarında Rusya'dan Fransız uçaklarına müdahale geldi.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Rusya Hava Kuvvetlerine ait bir Sukhoy Su-27 avcı uçağının Karadeniz üzerinde uçuş yapan Fransız Hava Kuvvetlerine ait 2 adet Mirage-2000 jet avcı uçağı ile C-135 yakıt ikmal uçağını tespit ettiği ve engellediği belirtildi.

Merkez, "Rus savaş uçağının pilotu, hava hedeflerini 2 Fransız Hava Kuvvetleri Mirage-2000 jet avcı uçağı ve 1 adet C-135 yakıt ikmal uçağı olarak belirledi ve onlara Karadeniz üzerinden eşlik etti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, dün Rus ordusunun da aynı bölgede 3 Fransız uçağını tespit ettiği ve uçaklara Karadeniz üzerinden eşlik ederek olası herhangi bir sınır ihlalini önlediği kaydedildi.

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