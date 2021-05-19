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Dünya Gerilim tırmandı! Netanyahu ABD’ye rest çekti
Dünya

Gerilim tırmandı! Netanyahu ABD’ye rest çekti

Terör devleti İsrail’in lideri Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın "ateşkes için gerginliğin düşürülmesi talebini" kabul etmedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 21:15:00 -
Gerilim tırmandı! Netanyahu ABD’ye rest çekti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın "ateşkes için gerginliğin düşürülmesi talebini" kabul etmedi.

Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı'nın İsrail'in kendini savunmasına verdiği desteği takdir ediyorum. Ancak hedefi gerçekleşene dek bu operasyona devam etmekte kararlıyım." ifadelerini kullanarak, operasyonun hedefinin ise "İsrailli vatandaşların huzurunun sağlanması olduğunu" savundu.

Başbakan Netanyahu, "İsrail ordusunun Gazze'deki örgütlerin elindeki güce, üst düzey liderlerine her gün daha çok saldırı düzenlediğini ve yine Gazze'deki yüksek katlı binalar ile silah depolarını daha fazla vurduğunu" ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun bugün Gazze'deki olayları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Görüşmede, İsrail'in "Hamas ve diğer terör elementlerinin kapasitelerini düşürmedeki sürecinin" yanı sıra, bölgede gerginliğin azaltılması konusunda bölge ülkeleri ve ABD'nin diplomatik girişimlerinin de konuşulduğu aktarılan açıklamada, "Başkan Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti." bilgisi yer almıştı.

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Yorumlar

Eyman

Yılan, akrebe demiş: İnsanları ısırma! Çakal, sırtlana demiş: İnsanlara havlama! Amerika, iSrail'e demiş: kan dökme!
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saffet

Anlaşmalı horoz dövüşü diye düşünüyorum
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