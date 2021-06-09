Gerilim had safhada! İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'na giriş yaptı
Rusya ile NATO arasındaki kriz savaşa gidercesine tırmanırken bölgeye hareket eden İngiliz savaş gemilerinin ilki Boğaz'a demir attı. Gemi Karadeniz sularına girdiğinde Ruslar takibe alacak. Bu durum büyük bir krizi ateşleyebilir.
İngiliz savaş gemisi sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. HMS Defender isimli gemi Sarayburnu Limanı'na demirledi.
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı HMS Defender isimli savaş gemisi dün akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Gemi, saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Savaş gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne Kurtarma 2 ve Mehmetçik Kurtarma römorkörleri refakatinde Sarayburnu Limanı'na demirledi.
Bölgede kritik saatler
NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatı için ilerleyen İngiliz ordusu ise, Karadeniz'e üç savaş gemisi birden gönderiyor. NATO filosunda, bir Hollanda savaş gemisi de bulunuyor.
Savaş gemilerinin kısa süre içinde İstanbul Boğazı'ndan geçeceğini belirten Rus medyası, Karadeniz'de dört gün boyunca kırmızı alarm verildiğini duyurdu. Söz konusu sürede Rus ordusu NATO gemilerini adım adım izleyecek.
Rus medyası ayrıca Suriye'deki Tartus deniz üssüne doğru uçak gemilerinin başını çektiği bir NATO donanmasının ilerlediğini bildiriyor. Doğu Akdeniz rotasında seyreden İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth'in yanında ABD savaş gemileri bulunuyor.
Yerel medyaya yansıyan haberlerde uçak gemisinden havalanan jetlerin Doğu Akdeniz'de Rus savaş gemisi veya denizaltısı aradığı ileri sürüldü, Hmeymim Hava Üssü'ne konuşlandırılan bombardıman uçakları hatırlatıldı.