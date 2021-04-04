Gerilim had safhada! Bölgede savaş her an patlak verebilir

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde tansiyon düşmüyor. Sık sık ateşkes ihlallerinin yaşandığı bölgede askeri hareketlilik dikkat çekiyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bölgede son olarak 21 ateşkes ihlali olduğunu açıkladı. Çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 1 sivilin yaralandığı duyuruldu.

Rusya'ya ait çok sayıda helikopter Ukrayna'nın Donbas bölgesi sınırında uçuş yaparken, Ukrayna'ya ait zırhlı araçlar da Donbas bölgesine sevk edilirken görüntülendi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Donbas'ın Piski, Hnutove, Şirokino, Vodyane, Avdiyivka bölgelerinde dün ayrılıkçıların 10 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.