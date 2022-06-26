Gerilim dolu anlar! Canlı yayında 'parmak' tartışması
Canlı yayında Akşam Gazetesi Yazarı Serkan Fıçıcı ile, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Can Kakışım arasında yaşanan 'parmak' tartışması, gerilim dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
Haber Global kanalında Artı Eksi adlı programda 6'lı masanın aday pazarlığı tartışıldı.
Canlı yayınlanan program, ayrıca bir tartışmaya sahne oldu.
Programın konukları Akşam Gazetesi Yazarı Serkan Fıçıcı ile, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Can Kakışım arasında 'parmak' tartışması yaşandı.
Fıçıcı, Kakışım'ın sözünü kestiğini söyleyerek, ayrıca üzerine kendisine parmak sallamasına tepki gösterdi.