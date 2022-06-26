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Aktüel Gerilim dolu anlar! Canlı yayında 'parmak' tartışması
Aktüel

Gerilim dolu anlar! Canlı yayında 'parmak' tartışması

Canlı yayında Akşam Gazetesi Yazarı Serkan Fıçıcı ile, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Can Kakışım arasında yaşanan 'parmak' tartışması, gerilim dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 16:32:00 -

Haber Global kanalında Artı Eksi adlı programda 6'lı masanın aday pazarlığı tartışıldı.

Canlı yayınlanan program, ayrıca bir tartışmaya sahne oldu.

Programın konukları Akşam Gazetesi Yazarı Serkan Fıçıcı ile, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Can Kakışım arasında 'parmak' tartışması yaşandı.

Fıçıcı, Kakışım'ın sözünü kestiğini söyleyerek, ayrıca üzerine kendisine parmak sallamasına tepki gösterdi.

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