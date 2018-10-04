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Gerilim büyüyor! "Demirden korksak trene binmezdik"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün sosyal medya hesabından İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında yaptığı paylaşım sonrası, Akşener'den cevap geldi.

04 Ekim 2018 Perşembe 21:43
Gerilim büyüyor! "Demirden korksak trene binmezdik"

İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi.

Akşener açık adres verdi

İşte Meral Akşener'in o açıklaması;

"Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli ?
McKinsey’e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz?
Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum.

Demirden korksak trene binmezdik.

İYİ PARTİ:
Mustafa Kemal Mahallesi,

Cadde, No:9
Çankaya / Ankara"

Bahçeli ne demişti?

MHP lideri Devlet Bahçeli bugün twitter hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti ve CHP'yi Mckinsey üzerinden nifat ve şikak saçmakla suçlamıştı. Bahçeli'nin o açıklamaları;

"Mckinsey müdafaası bize düşmez, bu ayrı bir konudur. Konuşacak sözleri yok. Vicdan deseniz o hiç yok. Ne var, yalan, dolan, aldatma, saptırma, sahtekârlık var. Türkiye’yi küçültmek, küçümsemek, küçük göstermek var. Müzmin muhalefeti gördük de, müzmin müfterilere ilk kez tanıklık ediyoruz. Amaç belli, yapılanı yıkmak, adımları kesmek, ilerlemeyi durdurmak. CHP ile İP aynı mahzende, aynı zehre kaşık sallıyorlar. Mckinsey üzerinden nifak ve şikak saçıyorlar. Ağız birliği halinde; Duyun-u Umumiye, yeni IMF modeli, yeni kozmik oda vakası, kayyum, kapitülasyonların hortlatılması yorumlarını kurşun gibi yağdırıyorlar. Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!"

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 21:43
  1. Ankara
  2. MHP Genel Başkanı
  3. MHP
  4. İYİ Parti
  5. Meral Akşener
  6. Devlet Bahçeli

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  • MAKCAY3MAKCAY319 dk önce
    SİYONİSTLER EL BİRLİĞİ YAPMIŞ TÜRKİYE Yİ NASIL YOK EDERİZDİYE PLANLAR YAPIYOR SİZDE BİRBİRİNİZİ YEMENİN DERDİNDE,BİRLİK OLMANIZ GEREKİR YAZIKLAR OLSUN
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