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Dünya Gerilim bir ülkeye daha sıçradı! Rusya sinyali verdi
Dünya

Gerilim bir ülkeye daha sıçradı! Rusya sinyali verdi

Rusya, Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına tepki göstererek misilleme sinyali verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığından, "Çekya yönetimini sert bir şekilde protesto ediyoruz. Bu provokasyonun sahiplerine, ülkelerimiz arasında ilişkilerin normal gelişmesinin temellerini yok etme sorumluluğunu tam olarak anlamalarını sağlayacak misilleme tedbirler alacağız." açıklaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 17:30:00 -
Gerilim bir ülkeye daha sıçradı! Rusya sinyali verdi

İngiltere'nin, 2014 yılında yaşanan ir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan Çekya'yı desteklediği bildirildi. Bunun üzerine Rusya, Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını protesto ettiklerini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Çekya yönetiminin Rus istihbaratıyla Rus diplomatları 2014'te ülkede bir askeri depoda yaşanan patlamayla ilişkilendirmesi "temelsiz" ve "uydurulmuş bir bahane" olarak nitelendirildi.

Bahse konu gerekçelerle "eşi görülmemiş" bir şekilde 18 Rus diplomatın Çekya'dan sınır dışı edilme kararı alındığı söylenilen açıklamada, yetkililerin daha önce patlamalardan depo sahibi firmaları sorumlu tuttuğu hatırlatıldı.

Bu "düşmanca adımın" son senelerde Çekya tarafından gerçekleştirilen Rusya karşıtı eylemlerin devamı niteliğinde olduğu belirtilen açıklamada, Rusya'ya yönelik ABD yaptırımları karşısında Çek makamlarının bu ülkeyi memnun etme çabası içinde olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Çekya yönetimini sert bir şekilde protesto ediyoruz. Bu provokasyonun sahiplerine, ülkelerimiz arasında ilişkilerin normal gelişmesinin temellerini yok etme sorumluluğunu tam olarak anlamalarını sağlayacak misilleme tedbirler alacağız." denildi.

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