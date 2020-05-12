Gerilim artıyor! Yavuz Ağıralioğlu Sırrı Süreyya Önder’e ateş püskürdü

İYİ Parti ile HDP arasında 'gizli ittifak' polemiği alevleniyor. Meral Akşener'in açıklamaları sonrası HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e bir tepki de Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi.

Ağıralioğlu, Önder'in "Dün bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Şunu nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti, bugün bize koordinat biçemez" sözlerine çok sert tepki gösterdi.

'Biz alçaklarla siyaset yapmıyoruz'

Önder’in sözlerini iftira olarak nitelendiren Yavuz Ağıralioğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Siyaset er meydanıdır, film seti değildir. Biz, siyasetimizi, bütün açık yürekliliğimizle milletimizin huzurunda yapıyoruz. İYİ Parti’ye dönük iftira kampanyasının bir hududu yok galiba! Evlatlarımız birer birer şehit olurken; partimizde, evlatlarımızın katillerine katil diyemeyen HDP’ye fikrini, zikrini sorabilecek bir tane alçak yoktur. Biz, alçaklarla siyaset yapmıyoruz. Varsa gereğini yaparız” ifadelerini kullandı.

Çözüm süreci döneminde Dolmabahçe Sarayı’ndaki görüşmeyi hatırlatan Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

“Sırrı Bey’in aklı Dolmabahçe görüşmelerine gittiyse, bilsin ki henüz İYİ Parti daha kurulmamıştı. HDP’ye fikrini, zikrini soranlar mevcut iktidardı. Karıştırmasın. Kandil’e birilerini gönderip siyaset belirleyenler ve ortakları bize ahkâm kesemez. Herkes kendisine baksın.1

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan’da Haber Global TV’de yayınlanan “Jülide Ateş ile 40” programında “İYİ Parti HDP’yi nereye konumlandırıyor?” sorusu üzerine “PKK, terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Hep bunu söyledik. Millet İttifakı’nın bileşenlerine baktığınız zaman, 24 Haziran’da Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, İYİ Parti ve CHP var. Yerel yönetimlerle ilgili sadece İYİ Parti ve CHP var. Seçmen oy vermiştir ona söyleyecek bir sözümüz yok. Yani seçmenler hiçbir zaman hiçbir siyasi partini tapulu malı değildir” demişti.

HDP'li Sırrı Sürreyya Önder, 8 Mayıs günü Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın sorularını cevaplarken Akşener’in açıklamasına yanıt vermiş "Dün bize aracı gönderen, ‘Şurada kiminle çalışalım? Nasıl çalışalım? Şunu nasıl yapalım?’ diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti’yi kastediyorum. ‘Bizim nazarımızda HDP şuradadır’ falan gibi bir şey diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa, o gün, bizim bu ilkeselliği dayatmış olmamamızdan dolayıdır. İYİ Parti’ye hiç kızmıyorum ya da onun liderine. Biz o gün böyle yapmakla ve bu bağra basılan taşı da kimsenin merak etmemesi ile, bugün böylesi değerlendirmelerin muhatabı oluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.