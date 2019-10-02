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Gerilim artıyor: ABD Minuteman 3'ü fırlattı!

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taaruz Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada nükleer başlıksız Minuteman III kıtalar arası balistik füzenin denendiği duyuruldu. Testin Kuzey Kore'nin balistik füze testinden sonra yapılmasına dikkat çekilerek, Hava Kuvvetleri bu faaliyetin herhangi bölgesel tansiyon veya olaya karşılık olmadığı iddia edildi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 23:54
Gerilim artıyor: ABD Minuteman 3'ü fırlattı!

ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada denemenin California eyaletindeki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nde yapıldığı belirtildi.

Atmosfere geri dönüş sağlayan test aracı

Yapılan açıklamada ayrıca kıtalar arası balistik füzenin üzerinde atmosfer dışına çıktıktan sonra atmosfere tekrar geri dönüş sağlayan bir test aracının da bulunduğu kaydedildi.

Dikkat çeken zamanlama

ABD tarafından yapılan testin Kuzey Kore'nin balistik füze testinden sonra yapılmasına dikkat çekilerek, Hava Kuvvetleri bu faaliyetin herhangi bölgesel tansiyon veya olaya karşılık olmadığı iddia edildi.

Testin amacı müttefiklere güvence vermek

Açıklamada, "Bu test ABD'nin nükleer caydırıcılığının, güçlü, esnek, hazır ve 21. yüzyıl tehditlerine karşı ve müttefiklerimize güvence vermek üzere uygun hale getirilmiş olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, test aracının yaklaşık 4 bin 200 mil (6 bin 750 kilometre) uçtuğu ve füzenin Marshall Adaları'nda Kwajalein'e yakın bir yere düştüğü bilgisi paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:54
  1. Van
  2. kıtalar arası balistik füze
  3. Minuteman III kıtalar arası balistik füze

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