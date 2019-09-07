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Geri manevra yapan kamyonet eve girdi

Kırıkkale’de bir sürücü inşaat malzemesi yüklü kamyoneti ile geri manevra yaparken evin duvarına girdi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:45
Geri manevra yapan kamyonet eve girdi

Kırıkkale’de bir sürücü inşaat malzemesi yüklü kamyoneti ile geri manevra yaparken evin duvarına girdi.


Kaza, Kırıkkale’de Gündoğdu Mahallesi 1591. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Köysüren idaresindeki 06 GDY 29 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, geri manevra yaptığı sırada sürücünün aniden gaza yüklenmesi sonucu evin duvarını yıkarak kamyonet kasasının bir bölümü evin içine girdi. Kazada can kaybı yaşanmazken 1 kişi yaralandı, evde ve kamyonette maddi hasar meydana geldi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:45
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