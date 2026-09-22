56 liraya alıp kenara attı: Ne satın aldığını öğrenince şaşırdı!

Satıcıyla pazarlık bile yapmadan istenen 50 grivnayı (yaklaşık 56 lira) ödeyip kolyeyi satın aldı. O an için bu alışveriş, her zaman yaptığı sıradan koleksiyon hamlelerinden biriydi. Eve dönünce kolyeyi bir kenara koydu ve aylar boyunca varlığını bile unuttu.