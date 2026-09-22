56 liraya alıp kenara attı: Ne satın aldığını öğrenince şaşırdı!
Ukrayna'da bir ıvır zıvır satan mağazadan 56 liraya aldığı kolye ucunun inceleyen kadın gözlerine inanamadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna'da bir ıvır zıvır satan mağazadan 56 liraya aldığı kolye ucunun inceleyen kadın gözlerine inanamadı.
Ukrayna’da yaşayan ve uzun yıllardır ikinci el mağazalarını gezmeyi hobi edinen bir kadın, rutin bir tezgah ziyaretinde küçük bir kolye ucunu gözüne kestirdi. Etrafı sıradan broşlar, küpeler ve taklit takılarla doluydu. Kimsenin dikkatini çekmeyen bu parçayı eline aldığında işçiliği ilgisini çekti.
Satıcıyla pazarlık bile yapmadan istenen 50 grivnayı (yaklaşık 56 lira) ödeyip kolyeyi satın aldı. O an için bu alışveriş, her zaman yaptığı sıradan koleksiyon hamlelerinden biriydi. Eve dönünce kolyeyi bir kenara koydu ve aylar boyunca varlığını bile unuttu.
Aylar sonra mercekle inceledi, gerçeği gördü Aradan zaman geçtikten sonra aldığı parçaları düzenlemeye karar veren kadın, kolyeyi yeniden eline aldı. Üzerindeki taşın sıradan bir cam boncuk olmadığını fark edince detaylı bir araştırma başlattı. Kolyede kullanılan malzemenin, koleksiyon dünyasında sanatsal değeri oldukça yüksek sayılan son derece nadir bir renkli cam olduğu anlaşıldı.
Tecrübeli koleksiyoner, bu tür mağazalarda tezgahların ?'ının plastik ve değersiz cam ürünlerle dolu olduğunu söylüyor. Ancak sabırlı olup parçaların üzerindeki küçük damgalara, kullanılan metalin türüne ve işçilik detaylarına bakmanın her şeyi değiştirebileceğini belirtiyor.
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