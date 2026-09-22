Kulağa hiç hoş gelmeyecek haber geldi: Galatasaray'da İlkay Gündoğan veya Nhaga gidecek

2025 yazında büyük ümitlerle gelen İlkay Gündoğan'ın Galatasaray kariyeri ise şu ana kadar hayal kırıklığı doluydu... Tecrübeli futbolcu aslında iyi bir başlangıç yaptı. Ancak sonrasında yaşadığı sakatlıkla birlikte ibre tersine döndü. Bu sezonki durumu ise şöyle: Süper Lig: 1 maç, 6 dakika