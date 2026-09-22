Kulağa hiç hoş gelmeyecek haber geldi: Galatasaray'da İlkay Gündoğan veya Nhaga gidecek
Galatasaray'da ocak ayı şimdiden hareketli geçeceğe benziyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da ocak ayı şimdiden hareketli geçeceğe benziyor.
Galatasaray ara transfer döneminde ya İlkay Gündoğan'la ya da Renato Nhaga'yla yollarını ayıracak. Nhaga giderse, kiralık olarak gönderilecek. İlkay'daki durum ise tamamen farklı...
Galatasaray'da yaz döneminde birçok kişi, Renato Nhaga'nın kiralanmasını bekliyordu. Ancak 19 yaşındaki futbolcu kadroda tutuldu. Hatta Şampiyonlar Ligi listesine de eklendi. Ancak bu durum, onun daha fazla forma giymesini sağlamadı: Süper Lig: 1 maç, 9 dakika Şampiyonlar Ligi: 1 maç, 6 dakika
2025 yazında büyük ümitlerle gelen İlkay Gündoğan'ın Galatasaray kariyeri ise şu ana kadar hayal kırıklığı doluydu... Tecrübeli futbolcu aslında iyi bir başlangıç yaptı. Ancak sonrasında yaşadığı sakatlıkla birlikte ibre tersine döndü. Bu sezonki durumu ise şöyle: Süper Lig: 1 maç, 6 dakika
Ara transferde bu iki futbolcudan birine veda edilmesi bekleniyor. Nhaga giderse, kiralama yoluyla ayrılacak. İlkay'daki durum ise tamamen farklı... 35 yaşındaki oyuncunun kontratı bu sezonun ardından bitiyor. Devre arasında talip çıkarsa, yönetim gerekli kolaylığı gösterecek. Teknik heyet, bu ikili arasındaki kararını devre arası gelmeden verecek.
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