Bazı şeyleri abarttıkça abartıyoruz! Millet, yayladaki o taşın peşinde

Her şeyi olduğu gibi ziyaret sırasında oturulan sıradan bir taşı bir bile abartıp adeta bir kudsiyet yükleyen vatandaşlar, Kurtdere Yaylasındaki o taşa "Salahtaşı" adını verirken, Salah'ın oturduğu taşta fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler kuyruk oluşturuyor.

Bölgeye artan ilgi yayla esnafını sevindirse de, sıradan şeylerin yüceltilerek farklı mecralara çekilmesi kamuoyunda tepkilere yol açıyor.