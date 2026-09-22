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Gündem Bazı şeyleri abarttıkça abartıyoruz! Millet, yayladaki o taşın peşinde
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Bazı şeyleri abarttıkça abartıyoruz! Millet, yayladaki o taşın peşinde

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Bazı şeyleri abarttıkça abartıyoruz! Millet, yayladaki o taşın peşinde

Türk milleti olarak sevgimizin de nefretimizin de bir ayarı yok! Trabzonspor’da gösterdiği başarılı performansla taraftarların gözbebeği olan Mohamed Salah’ın, yayla ziyareti sırasında oturduğu taş yoğun ilgi görüyor.

Her şeyi olduğu gibi ziyaret sırasında oturulan sıradan bir taşı bir bile abartıp adeta bir kudsiyet yükleyen vatandaşlar, Kurtdere Yaylasındaki o taşa "Salahtaşı" adını verirken, Salah'ın oturduğu taşta fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler kuyruk oluşturuyor.

 

Bölgeye artan ilgi yayla esnafını sevindirse de, sıradan şeylerin yüceltilerek farklı mecralara çekilmesi kamuoyunda tepkilere yol açıyor.

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