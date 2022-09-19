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Gündem Geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 21:35:00 -
Geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 34 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu saptadı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 34 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-28" botu ile kurtarılarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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