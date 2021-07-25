Geri gidiyorsun İstanbul! CHP’li Ekrem’in son icraatı pes dedirtti!

yeniakit.com.tr

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u batırmak üzere!.. Yaptığı zamlarla İstanbul’u adeta ‘90’lı yıllara döndüren İmamoğlu, teknolojiyi de elinin tersiyle iterek adeta ilkel dönemleri getirmeye çalışıyor!..

Son olarak, otobüslerin geliş saatini göstermek için AK Parti dönemin duraklara asılan ekranlar tek tek sökülmeye başlandı.

Küçükçekmece Şehit Hakkı Aras otobüs durağı 10 metre ileriye taşındı. Taşıma işleminin ardından elektronik ekran söküldü.

Durağın AK Parti dönemindeki hali:

Durağın şimdi hali:

Küçükçekmece İMSAN Sanayi Sitesi Durağı da aynı sonu yaşadı. Sefer saatlerinin yer aldığı ekran söküldü.

Durağın AK Parti dönemindeki hali:

Durağın şimdi hali:

Yıkım siyasetinin geldiği nokta

AK Parti karşısında 20 yıldır seçim kazanamayan CHP, her seçim sürecinde vaat olarak AK Parti’nin yaptığı icraatları yıkmayı ileri sürüyor. CHP’nin benimsediği yıkım siyaseti ülkeyi geçmişteki karanlık günlerine hapsetmeyi amaçlarken, ele geçirdiği şehirlerdeki tutumu da durumun farklı olmadığını gözler önüne seriyor. Teknoloji ve bilim çağında CHP’li İmamoğlu’nun otobüs duraklarındaki ekranları kaldırması, İstanbul’u dahi yönetemeyerek ilkelliğe mahkum eden zihniyetin ülkeyi nasıl geriye götüreceğinin kanıtı olarak görünüyor.