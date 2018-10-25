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Geri dönüyorlar! Türkiye'ye para yağacak

EGİAD, düzenlediği ‘Denizcilik Sektörü-Yatçılık ve Marina Sektörü’ toplantısında, Avrupa’daki yatların Türk marinalarına geri dönmeye başladığı açıklandı.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:52
Geri dönüyorlar! Türkiye'ye para yağacak

Ege Genç İşadamları Derneği’nin (EGİAD) düzenlediği ‘Denizcilik Sektörü-Yatçılık ve Marina Sektörü’ toplantısında, Avrupa’daki yatların Türk marinalarına geri dönmeye başladığı açıklandı. Türk kıyılarına en hızlı dönüşü mega yatların yaptığı, yat ve marina sektöründe kötü günlerin geride bırakıldığı ifade edildi.

EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, marina ve yat sektörünün Türkiye’nin turizmi için önem taşıdığını, sektörün daha ileri gitmesine katkıda bulunmak için toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de, Türkiye’nin turizm gelirlerinin yüzde 20’sinden fazlasını deniz turizminden elde ettiğini kaydederek, “Mavi yolculuk bir Türk markasıdır. Yat ve marina sektörümüz deniz turizminin vitrinidir. Dolayısıyla deniz turizminin her dalı gibi desteklenmeyi hak ediyor” dedi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:52
  1. İzmir
  2. EGİAD
  3. Aydın Buğra İlter

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