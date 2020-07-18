Geri adım atan Ermenistan'dan flaş adım! Azerbaycan'dan habersiz harekete geçtiler

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerginlik sırasında Erivan, gözlerden ırakta bir adım attı.

Savunma altyapısı çoğunlukla Rusya'ya bağımlı olan Ermenistan, savunma yatırımlarını sürdürüyor. Neuron GAM Tesisi adı verilen fabrika, başkent Erivan yakınlarındaki Kotayk'ta faaliyete geçti.

Rus şirket üretime yardım edecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Savunma Bakanı David Tonoyan ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Hakob Arşakyan'ın ziyaret ettiği tesiste AK-103 piyade tüfekleri imal ediliyor. Yıllık 50 bin tüfek imalat kapasiteli fabrikada ayrıca yeni 7,62x39 mm, 9x18 Makarov ve 9x19 Parabellum imalat hatları kuruldu. Hâlihazırda kullanımda olan 7,62x39 mm; 7,62x54 mmR ve 12,7x108 mm fişek üretim alt yapısı da 24 milyon Amerikan Doları tutarındaki anlaşma modernize ediliyor. Yenileme faaliyetlerini Rusya merkezli Spetsmashingeneering yürütüyor.

AK serisi farklı tüfekleri envanterinde bulunduran Erivan, 2000'li yılların başında K-3 adı verilen ve 5,45x39 mm fişek kullanan bir piyade tüfeğini envanterine almıştı. Yerli imkânlarla geliştirilen ve AK-74 mekanizmasına sahip olan bullpup konfigürasyondaki tüfeği aktif kullanıma alınmıştı. Buna rağmen Ermenistan Ordusu, Rusya menşeyli piyade tüfek tedarikini sürdürmekte.

(c4defence)