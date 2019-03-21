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Gerginlik Ukrayna ile yaşandı! Yaptırım Avustralya'dan geldi: Yaptıklarını yanına bırakmayacağız

Avustralya'nın Kerç Boğazı'nda yaşanan gerginlik sonrası Rus vatandaşlarına karşı almış olduğu yaptırım kararına Rusya'dan çok sert bir açıklama geldi.

21 Mart 2019 Perşembe 16:52
Gerginlik Ukrayna ile yaşandı! Yaptırım Avustralya'dan geldi: Yaptıklarını yanına bırakmayacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "ABD ve AB'nin yıkıcı eylemlerini tekrarlayan Canberra, ikili ilişkileri baltalamaya yönelik öngörüsüz bir tutum sergiliyor. Rusya, dostane olmayan bu adımı yanıtsız bırakmayacak" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığa göre, 25 Kasım 2018'de gerçekleşen gerginlik sırasında Moskova'nın eylemleri tamamen Rusya Anayasası ve uluslararası hukuka uygundu.

Yaptırım kararı

Avustralya, Kerç Boğazı'ndaki gerginlik nedeniyle Rusya vatandaşı yedi kişiye finansal yaptırımların yanı sıra seyahat yasağı kararı almıştı.

Sputnik'in haberine göre ABD, Kanada ve AB, Kerç Boğazı'nda aylar önce yaşanan gerilimi gerekçe gösterip Rusya'ya karşı birbirleri ardına yeni yaptırım kararları almıştı. Yaptırım kararları, Ukrayna'da 2013 sonunda ortaya çıkan protesto dalgasının aşırı milliyetçi bir harekete dönüşüp Rus nüfusun çoğunlukta olduğu Kırım'a sıçraması ardından, yarımadanın düzenlenen bir referandum ile Rusya'ya bağlanmasının 5. yıldönümüne yaklaşıldığı bir döneme denk gelmişti.

Ukrayna donanmasına ait gemiler, 25 Kasım'da Rusya karasularına girerek Karadeniz'den Kerç Boğazı'na doğru hareket etmişti. Uyarılara yanıt vermeyen gemiler, müdahale edilerek alıkonulmuştu. Rusya'nın devlet sınırını ihlal etmekle suçlanan 24 Ukraynalı denizci de tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:52
  1. Rusya
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