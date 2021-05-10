Gerginlik artıyor! İsrail'den erteleme kararı

Terörist İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs'te gerginliğin giderek artması nedeniyle gerçekleştireceği askeri tatbikatı bir gün sonra yapma kararı aldı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Ateş Arabaları" ismi verilen ve bu hafta başlaması beklenen tatbikatın ertelendiği bildirildi.

Erteleme kararının yapılan durum değerlendirmesinin ardından terörist İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi tarafından alındığı ifade edildi.

Kochavi'nin tatbikatı en az bir gün ertelediği ve işgalci İsrail ordusuna Kudüs'te tansiyonun yükselmesi nedeniyle olası bir şiddet tırmanışına hazırlanmaya yönelik çabalara odaklanması talimatı verdiği kaydedildi.

Terörist İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İşgalci İsrail polisi, bu sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.