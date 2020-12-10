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Dünya Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti
Dünya

Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran’da bir gencin polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinden sonra protestoların sürdüğü anda İçişleri Bakanı Sandër Lleshaj’ın istifasını sunduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 23:08:00 -
Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti

Polis tarafından vurulup yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden genç için yapılan protestolar bugün de devam etti. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı önünde toplanan ve aralarında sivil toplum aktivistlerinin de bulunduğu onlarca kişi, "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attı. Protestocular polise taş ve farklı nesneler fırlattı. Kurum binalarını korumak için onlarca polis görevlendirildi.

Protestoların sürdüğü anda Başbakan Edi Rama, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Sandër Lleshaj'ın istifasını sunduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık binası önünde dün yapılan ve İçişleri Bakanı Sandër Lleshaj'ın istifasının talep edildiği gergin protestolarda, 16 polis, 1 güvenlik çalışanı ve birkaç vatandaşın yaralandığı belirtildi.

Tiran Yerel Polis Müdürlüğü, dünkü protestoya ilişkin 3 kişinin göz altına alındığını, 4 kişinin serbest bırakıldığını ve 8 vatandaşın da yasadışı toplantı ve gösteri düzenlemek suçundan arandığını bildirdi.

Başkent Tiran'da 8 Aralık günü sokağa çıkma yasağının bulunduğu saate denk gelen 01.45'te 25 yaşındaki K.R, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamış, kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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