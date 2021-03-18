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Siyaset Gergerlioğlu'nun skandal paylaşımına Kavakçı'dan sert tepki!
Siyaset

Gergerlioğlu'nun skandal paylaşımına Kavakçı'dan sert tepki!

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu sosyal medya hesabından, başörtüsü nedeniyle 1999'da meclisten çıkarılan Merve Kavakçı ile kendisini özdeşleştirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı ise Gergerlioğlu'na sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 11:37:00 -
Gergerlioğlu'nun skandal paylaşımına Kavakçı'dan sert tepki!

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından sosyal medyadan Merve Kavakçı'yı örnek göstererek algı operasyonuna kalkıştı. "Merve Kavakçı'yı nasıl kovdularsa meclisten bugün beni de kovmak istiyorlar" diyen Gergerlioğlu'na AK Partili Kavakçı'dan tepki geldi.

Gergerlioğlu'nun paylaşımına Kavakçı şu sözlerle tepki gösterdi:

'PKK'nın savunucuları ağızlarına almasın'

Bir ay evvel de söylemiştim: Dünya tarihinin en zarif,sabırlı, şiddet içermeyen,barışçıl, medeni, sivil hak mücadelesi olan başörtüsü mücadelesini ve “Merve Kavakçı” ismini din düşmanı,Kürt düşmanı,kadın düşmanı,insan düşmanı terör örgütü PKK’nın savunucuları ağızlarına almasın.

'Bitmedi bir türlü had bildirme sevdanız'

“Merve Kavakcı’ya yapılanlar...” diye destanlar yazıyor... 22 senedir sesi çıkmayan bazı zavallılar da “Bu vesile ile yine Merve Kavakcı’ya tekrar linç yapalım” heyecanı yaşıyor...Terör seviciler birleşmiş “Merve Kavakcı” diye ağlaşıyor. Bitmedi bir türlü had bildirme sevdanız!

Merve Kavakcı’ya holiganca saldırarak 2 Mayıs 1999’da milli iradeye darbe yapıldığında hakkında mahkeme kararı YOKTU! PKK, FETÖ gibi terör örgütlerini desteklememişti! Sadece seçilerek, milli iradeyi temsilen geldiği Meclis’de hedef gösterildi.

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