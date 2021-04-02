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Gündem Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri: Emniyet güçlerine yine iftira attılar!
Gündem

Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri: Emniyet güçlerine yine iftira attılar!

Tutuklanma işlemi tamamlanmak üzere evinde gözaltına alınan Ömer Faruk Gergerlioğlu ve yandaşları, yine provokasyona soyunarak emniyet güçlerini hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 21:46:00 -

Hakkındaki Yargıtay kararı TBMM'de okunduktan sonra milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na verilen 10 günlük süre sona erdi. Kendisine verilen sürede teslim olmayan Gergerlioğlu, tutuklanma işlemi tamamlanmak üzere evine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yine provoke ettiler!

Gözaltı esnasında çekilen videoda, işlemi gerçekleştiren polisin, HDP'li Gergerlioğlu'na yönelik nazik tutumu dikkat çekerken, Gergerlioğlu ve beraberindekiler durumu provoke etti. TBMM'den çıkarken güneş doğmuş olmasına rağmen, 'Abdest almasına bile izin vermediler' diyen çevreler, bu kez de 'Gözaltına alınırken ayakkabısını giymesine bile izin vermediler' yalanını attı.

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