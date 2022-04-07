Gergerlioğlu ve FETÖ medyası Elif Ersoy için devreye girdi

Genel yayın yönetmenliğini Elif Ersoy'un yaptığı “Yürüyüş” dergisi teröre açık destek vermesiyle bilinen bir yayın organı.

DHKP-C güzellemesi

“Yürüyüş” dergisi 2016’da Bayrampaşa’da polislere el bombası ve silahla saldıran ve polisler tarafından etkisiz hale getirilen DHKP-C’li teröristler Çiğdem Yakşi ve Berna Yılmaz için “Dünyanın en masum iki kadınıdır!” manşeti atmıştı.

Daha önce "canlı bombalar" listesinde yer alan ve 2015'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı saldırı düzenlerken öldürülen terörist Elif Sultan Kalsen için dergide “kürt halkının muzaffer kızı” ifadesi kullanıldı.

Gergerlioğlu sahip çıktı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu teröristlerin sözcüsü Elif Ersoy'u mağduriyet kılıfıyla savunarak "Tek kişilik hücredeyim. Gazete, radyo, su ısıtıcısı verilmiyor. Adil olmayan bir yargılama ile ceza yiyen bir gazeteciyim. Gazetecilik suç değildir. Yatarım bittiği halde Yargıtay onamadı çıkamıyorum. Sesime ses olun." ifadelerini kullandı.

FETÖ medyası destek verdi

FETÖ’nün yayın organı BOLD Medya da Elif Ersoy'un sosyal medyada sesi olma görevini üstlenerek 4,5 yıldır cezaevinde olan Ersoy'un davasını paylaştı.

Adalet Bakanlığı özel ekiple takip ediyor

Adalet Bakanlığında oluşturulan özel ekip, cezaevlerinin koşullarına, hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarına ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımları ve basında yer alan haberleri sürekli takip ediyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, cezaevleriyle, hükümlü ve tutuklularla ilgili iddiaların takip edilmesi, bu iddiaların doğruluğunun araştırılması amacıyla özel ekip oluşturuldu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevlilerinden oluşan özel ekip, sosyal medya paylaşımlarını ve basında yer alan haberleri tarıyor.

Haberlerde ve paylaşımlarda yer alan iddialar, ilgili cezaevi yönetimlerine iletiliyor. Buradan gelen cevaplar kısa süre içinde yazılı açıklamaya dönüştürülerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlanıyor.

Ayrıca ekip, PKK, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile diğer terör örgütleri tarafından algı oluşturmaya yönelik ortaya atılan iddiaları da tespit ediyor. Terör örgütlerinin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye ilişkin iddialarının gerçek dışı olduğu, açıklamalarla ortaya konuluyor.

Bakan bozdağ yalanlamıştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki iftar programında, infaz koruma memurlarının, cezaevi yönetimlerinin iftiralarla karalanmaya çalışıldığına dair haberlerin hemen hemen her gün yapıldığına belirtmişti.

Bozdağ, Adalet Bakanlığında tüm haberleri takip eden bir ekip kurduklarını belirterek, "Anında inceliyor ve bu haberlerle ilgili ne kadar doğru ne kadar eğri, bunları şeffaf bir şekilde Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün sitesinde yayınlıyoruz ve kamuoyuna ilan ediyoruz. Şu ana kadar yapılan incelemelerde ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu, tamamen ortaya çıkmış durumda. Neredeyse yüzde 100'ü asılsız çıktı." ifadelerini kullanmıştı.