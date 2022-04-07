HDP'li Gergerlioğlu ile FETÖ'nün terör yandaşına ortak desteği! Kim bu Elif Ersoy?

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve FETÖ'nün yayın organı BOLD medya, Yürüyüş Dergisi Genel Yönetmeni Elif Ersoy'un yaşadığı sözde cezaevi mağduriyetini gündeme taşıdı.

BOLD medya ilgili haberinde, "4,5 yıldır tutuklu bulunan gazeteci Elif Ersoy cezası bittiği halde cezaevinden çıkamıyor." dedi.

HDP'li Gergerlioğlu da, Ersoy'un şu ifadeleri aktardığını paylaştı:

Tek kişilik hücredeyim. Gazete, radyo, su ısıtıcısı verilmiyor. Adil olmayan bir yargılama ile ceza yiyen bir gazeteciyim. Gazetecilik suç değildir. Yatarım bittiği halde Yargıtay onamadı, çıkamıyorum. Sesime ses olun.

Elif Ersoy'un terör yandaşlığı!

Gazeteci Emre Efser, HDP'li Gergerlioğlu ile FETÖ'nün yayın organı BOLD medya tarafından ortak ağızla destek verilen Elif Ersoy'un kimliğini deşifre etti.

"Yürüyüş isimli derginin genel yayın yönetmeni olan Elif Ersoy, örgüt üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası almış. Kendi ifadesi şu şekilde: Ben bir basın tutsağıyım, yasal bir dergi olan ‘Yürüyüş’ dergisinin künyesinde ismim var diye mahkum oldum." diyerek sözlerine başlayan Efser, Yürüyüş dergisinin terör yandaşlığı yaptığı haberlerini ortaya koydu.

Yürüyüş Dergisi'nin DHKP-C hayranlığı

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Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Twitter mesajını alıntılayan Emre Efser, sözlerini şu mesajla tamamladı:

TBMM’de görev yapan, dokunulmazlığı ve yetkisi olan, bu ülkenin hazinesinden maaş alan bir milletvekili; bu derginin genel yayın yönetmenine hangi hakla, nasıl ve ne amaçla destek olur? Dahası da var ama maalesef hukuk çerçevesinde bu kadar yazabiliyorum.



