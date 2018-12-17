Gergedan virüsü havadaki tozdan da bulaşabiliyor

Soğuk kış günlerinin gelmesiyle birlikte yüzbinlerce kişide nezle, ateş, baş ağrısı, soğuk algınlığı kendini gösterdi. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık bulaşıcı izleme raporuna göre, bu yıl grip virüsü (influenza) türleri çok düşük görülürken, grip benzeri hastalıklar arasında olan gergedan virüsü (rhinovirüs) en çok tespit edilen virüs türü oldu. Kasım ayı raporuna damgasını vuran virüsün, hastalar arasında yüzde 45 ile en çok görülen virüs olduğu tespit edildi.

UZMANLAR UYARDI

Gergedan virüsünün vücutta yaptığı etkiyi "Grip değil gribimsi" olarak tarif eden uzmanlar, virüsün havadaki tozdan da bulaştığının uyarısını yaptı. Seçilen 21 ilden alınan örneklerde, grip benzeri hastalık (GBH/ILI) tarama numunelerinde influenza pozitifliği yüzde 6,2 saptandı. Diğer solunum yolu virüslerinde toplam pozitiflik yüzdesi yüzde 62,1 olarak tespit edildi. Bunlar arasında en çok saptanan yüzde 45 ile gergedan virüsü oldu. Türkiye genelinde toplam 220 aile hekimi, her hafta kendilerine başvuran kişiler içerisinden 'grip benzeri hastalık' geçiren hasta sayılarını ve hastaların en az birinden aldıkları numuneleri değerlendirmek üzere ilgili laboratuvarlara gönderiyor ve bu laboratuvarlardan alınan sonuçlar haftalık olarak ulusal ve ulaslararası düzeyde yayımlanıyor.

GERGEDAN VİRÜSÜ NEDİR?

Gergedan virüsü soğuk algınlığı belirtileriyle kendini gösteriyor. Üst solunum yollarında enfekte oluyor. Alt solunum yollarını etkilemediği için kısa sürede iyileşiyor. Sıcaklığa duyarlı olan gergedan virüsü, enfekte tozlarla saatlerce ortamda kalabiliyor. En iyi normal vücut sıcaklığının birkaç derece altında çoğalıyor. Enfeksiyon en çok burunda gözükmesine rağmen, ağız ve gözlere de yerleşebiliyor.

İŞTE KORUNMANIN YOLLARI

Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır.

Grip benzeri bir hastalık geçirildiğinde evde istirahat etmelidir.

Hastayken, hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla temas sınırlandırılmalı.

Aksırma ve öksürme esnasında burun ve ağız kâğıt mendille kapatılmalı ve kullanılan kağıt mendil çöp kutusuna atılmalı.

Sabun ve su ile eller sık sık yıkanmalı.

Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınılmalıdır.Yüzeyler sık sık temizlenmelidir.

Risk grubu yer alan 65 yaş üzeri kişiler, gebeler, astım, kronik akciğer hastaları, kalp-damar hastaları, şeker hastaları, kronik böbrek, kan ve bağışıklık sistemi hastaları grip aşısı yaptırmalı.