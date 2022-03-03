Gerekli aksiyonları almaya hazırız

7’nci Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne (EURIE) video konferans yöntemiyle katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

3.2 milyon istihdam

Covid-19 salgınının etkili olduğu son 2 yılda ekonominin pek çok açıdan dünyadan pozitif yönde ayrıştığına işaret eden Nebati, “2021’de yüzde 11 reel gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) artışıyla G20, OECD ve Avrupa Birliği üyeleri arasında en yüksek büyüme oranını elde eden ülke olduk. Güçlü büyüme sayesinde 2021 Aralık ayında bir önceki yıla göre 3.2 milyon yeni iş olanağı oluşturduk” dedi. Finansal istikrarın güçlendirilmesinin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Nebati, “Kur dalgalanmalarını engellemek üzere attığımız adımlar, vatandaşlarımız ve piyasalar nezdinde de olumlu karşılandı. Kurda oynaklıklar önlenirken fiyatlamalar makul seviyelere geriledi” ifadelerini kullandı.

Önemli hamleler

Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi politikayı hayata geçirdiklerini hatırlattı. Gıdada ve elektrikte KDV oranını düşürdüklerini anımsatan Nebati, şöyle devam etti: “Enflasyonla Mücadele Timimizle firmalar yakinen denetlenmektedir, denetlenecektir. Enflasyonun düşürülmesi için ‘Birlikten Berekete’ programına mart ayında başladık. Ayrıca tüketicinin uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesini kolaylaştırmak için bir mobil uygulama da geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının etkin koordinasyonuyla enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz.”

Olan bitenler izleniyor

Nebati, Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı gelişmeleri ve Türkiye açısından oluşturabileceği etkileri izlediklerini aktardı. “Henüz net resmi görmek için çok erken olmakla bölgede tırmanan gerilimin bize başta enerji ithalatı, turizm ve ihracat alanında yansımaları olacağını değerlendiriyoruz” diyen Nebati, “Olayın ekonomik boyutunu tüm yönleriyle ele alıyoruz. Gerektiğinde zamanlı aksiyonları almaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Amaç kaliteyi artırmak

Nebati, “Nihai hedefimiz olan istikrarlı büyüme her alanda ihracatta, yatırımda, üretimde, istihdamda ve eğitimde kaliteyi diğer bir ifade ile katma değeri artırmakla mümkün olacaktır” diye ekledi.