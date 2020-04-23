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Aktüel

Gercüş’te çocuklar 23 Nisan’ı evlerinden kutladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri evlerinde 23 Nisanı kutladı.

2020-04-23 10:18:45 -
Gercüş’te çocuklar 23 Nisan’ı evlerinden kutladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri evlerinde 23 Nisanı kutladı.


Gercüş ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlandığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının hazırlıkları tamamlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar bayramı evlerinde çektikleri videolarla kutladı.


Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Edip Ekmen, "Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hazırlıkları klipte emeği geçen herkese teşekkür ederim. 23 Nisan kutlaması bizi duygulandırdı 23 Nisanları tekrar el ele dışarıda, coşkuyla kutlamak ümidiyle" dedi.

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