Gerçekleri yüzlerine vurunca kaldıramadılar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru Bahçeli'yi hedef aldı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" sözlerine partisinin grup toplantısında cevap veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez tarafından hedef alındı.

Bahçeli gerçeği yüzlerine vurunca kaldıramadılar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun, "Barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" sözlerine, Türkiye'deki muhalefet gerçeğini ortaya koyarak tepki gösterip, "Enflasyon canavarı başını kaldırdı mı mutlu oluyorlar; işsiz sayısı arttı mı sevinçten havalara uçuyorlar; bütçe açık verdi mi bayram ediyorlar; dış ticaret açığı artmaya görsün gülmekten kendilerini alamıyorlar. Varsın Türkiye zarar görsün hiç umursamıyorlar. Ne yapsalar boştur. Bir kez olsun adam gibi adam olmayı beceremezler." demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez, Bahçeli'yi Twitter hesabından hedef aldı.

Çömez mesajında şunları söyledi:

"Enflasyon canavarı başını kaldırdı mı mutlu oluyorlar. İşsizlik oranı ve işsiz sayısı arttı mı sevinçten havalara uçuyorlar. Bütçe açık verdi mi bayram ediyorlar." demiş Bahçeli. Diyelim ki onlar öyle yapıyorlar. Peki bunlar olurken siz ne yapıyorsunuz?