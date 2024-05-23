Gerçekler ortaya çıktı! Dem'li başkanın borç yalanı

Cevdet Altındağ’a yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre İpekyolu Belediyesi’nin DEM’li yönetimi gerçek mali tablodaki borç rakamlarını kasıtlı olarak 2 kat abartarak kayyım yönetimini karalamak ve borç batağındaki belediye algısı oluşturmak istediği öğrenildi.

DEM Partiye yakın haber siteleri ve sosyal medya hesapları da “İpekyolu Belediyesi Borç Batağında” şeklinde haberler yaparak Cevdet Altındağ’a destek vermesi sağlanmıştı.

CEVDET ALTINDAĞ’IN BORÇ YALANI ORTAYA ÇIKTI

Borç rakamlarını gerekçe gösterip, işçi kıyımı yapan, maaş ödeyemeyecek durumdayız diyen, halka hizmet etmeyen DEM’li başkan Cevdet Altındağ’ın borç yalanı ortaya çıktı.

İpekyolu Belediye binasına borç pankartı asan, sosyal medyada borç görselleri paylaşan DEM’li Başkan Cevdet Altındağ, 10 yılın sonunda ödendiğinde ortaya çıkacak olan rakamları bugün ödense diyerek 2 kat abartarak açıkladığı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DEM’Lİ CEVDET ALTINDAĞ'IN BUGÜN ÖDENİRSE DİYE AÇIKLADIĞI YALAN RAKAMLAR

DEM’li belediye yönetimi tarafından kayyım yönetiminden devraldığımız bankalara kredi borcu, İller Bankası kredi borcu, vergi borcu, SGK borcu, firma borcu ve elektrik borcu başlıklarndaki toplam borçlar, bugün ödenirse 1 milyar 123 milyon 645 bin 200 lira 31 kuruş olarak açıklanmıştı. Ancak bunların 2 kat abartarak yazıldığı ve yalan olduğu öğrenildi.

İPEKYOLU BELEDİYESİ’NİN BUGÜN ÖDENİRSE GERÇEK MALİ TABLOSU

İpekyolu Belediyesi’nin kayyım dönemlerinde gerçeleşen bankalara kredi borcu, İller Bankası kredi borcu, vergi borcu, SGK borcu, firma borçları ve elektrik borcu başlıklarındaki toplam borçları, bugün ödense 568 milyon 693 bin 497 lira 59 kuruş olarak hesaplandı.

DEM’Lİ CEVDET ALTINDAĞ’IN AÇIKLADIĞI YALAN MİKTARI

İpekyolu Belediyesi’nin DEM’li Başkanı Cevdet Altındağ’ın işçi kıyımı yapmaya ve halka hizmet etmemeye gerekçe olsun diyerek 2 kat olarak açıkladığı yalan borç miktarı ile gerçek borç miktarı arasındaki yalan miktası ise 554 milyon 951 bin 702 lira 972 kuruş olarak ortaya çıktı.

Halkı kandırarak başladıkları görevleri, gerçekler ortaya çıktıktan sonra nasıl sürdürecekleri ise merak ediliyor.

Kaynak: Van Postası Gazetesi