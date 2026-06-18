Gerçek Sızma Zeytinyağı Nasıl Anlaşılır?

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan zeytinyağı, doğru seçilmediğinde hem lezzetinden hem de besin değerinden ödün verebiliyor. Uzmanlar, tüketicilerin "sızma" etiketiyle satılan ürünleri alırken dikkat etmesi gereken kritik noktaları paylaştı.

Soğuk Sıkım (Cold Press) Neden Önemli?

Zeytinyağının besin değerini korumasının en temel yolu soğuk sıkım yöntemidir. İşlem sırasında sıcaklığın 27 dereceyi aşmaması, zeytinyağındaki polifenollerin ve antioksidanların korunmasını sağlar. Etiket üzerinde "soğuk sıkım" ibaresi görmeniz, yağın kalitesinin yüksek olduğunun en önemli göstergelerinden biridir.

Kaliteli Zeytinyağını Ayırt Etmenin 3 Yolu

Sahte veya düşük kaliteli zeytinyağından kaçınmak için şu basit testleri uygulayabilirsiniz:

Duyusal Test (Koku ve Tat): Gerçek sızma zeytinyağı, taze kesilmiş çimen, domates yaprağı veya badem kokusu gibi "meyvemsi" bir kokuya sahiptir. Tadına baktığınızda ise boğazınızda hafif bir yakıcılık hissetmelisiniz; bu, yüksek polifenol değerine sahip olduğunu gösterir.

Donma Testi: Zeytinyağını buzdolabına koyduğunuzda belirli bir süre sonra donması veya tortulanması normaldir. Ancak tamamen donmaması veya yapısının bozulması şüphe uyandırabilir.

Renk Değeri: Yağın rengi zeytinin türüne göre yeşilden altına kadar değişebilir. Ancak renk, kalitenin tek belirleyicisi değildir; parlak ve berrak bir görüntü, yağın temiz olduğunu işaret eder.

Zeytinyağı Nasıl Saklanmalı?

Kaliteli bir zeytinyağı alsanız bile, yanlış saklama koşulları kısa sürede yağın oksidasyonuna (bozulmasına) neden olabilir. Zeytinyağını; ısıdan, ışıktan ve havadan uzak tutmak gerekir. Mümkünse koyu renkli cam şişelerde ve serin, güneş görmeyen dolap içlerinde saklamanız yağın ömrünü uzatacaktır.