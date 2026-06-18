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#1
Foto - Sokak kavgası kamerada: Sopalar ve yumruklar havada uçuştu!

Olay, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

#2
Foto - Sokak kavgası kamerada: Sopalar ve yumruklar havada uçuştu!

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bir kişinin eline aldığı uzun bir sopayla karşı gruba saldırdığı görüldü.

#3
Foto - Sokak kavgası kamerada: Sopalar ve yumruklar havada uçuştu!

Çevredeki vatandaşlar ve mahalle sakinleri arbedeyi engellemek için araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak taraflar sakinleşmeyince durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Sokak kavgası kamerada: Sopalar ve yumruklar havada uçuştu!

Kavga, ekipler olay yerine gelmeden kısa süre önce yine çevredekilerin müdahalesiyle son buldu. Kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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