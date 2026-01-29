  • İSTANBUL
Gerçek pistten dijital yollara! Toyota rüzgarı Forza 6’da

Toyota, Forza Horizon 6’da GR GT ve Land Cruiser Prado başta olmak üzere iddialı modelleriyle oyun dünyasına güçlü bir giriş yapıyor. 19 Mayıs’ta çıkacak oyunda GR GT3, Supra, GR Yaris ve GR86 gibi efsaneleşmiş Toyota modelleri de oyunseverlerle buluşacak.

Toyota, oyun dünyasının merakla beklediği Forza Horizon 6’da heyecan verici modellerle yerini almaya hazırlanıyor. Ön siparişe açılan ve 19 Mayıs’ta çıkacak olan Forza Horizon 6 oyununda birbirinden heyecan verici Toyota modelleri, oyunseverler tarafından kullanılabilecek.

 

Forza Horizon 6’nın yeni paylaşılan kapağında, GR GT spor otomobili ve Toyota Land Cruiser Prado’ya yer verildi. TOYOTA GAZOO Racing’in yüksek performanslı yeni amiral gemisi GR GT’nin yanı sıra yarış versiyonu GR GT3 de oyun dünyasına taşınan yenilikler olacak. Forza Horizon 6’nın yayımlanan yeni kapak görseli, Japonya’ya özgü estetiklerle birlikte kırmızı renkli GR GT, mavi renkli Land Cruiser Prado, Fuji Dağı ve sakura ağaçları eşliğinde tasarlandı.

 

Geçtiğimiz Aralık ayında Tokyo’da dünya lansmanı yapılan GR GT, Toyota’nın motor sporlarından ilham alarak daha iyi otomobiller yapma felsefesinin bir parçası olarak geliştirildi. Yol kullanımına uygun bir yarış otomobili olarak konumlanan GR GT, pistten gelen teknolojiyi günlük sürüşlere taşıyor. GR GT3 ise, markanın GT yarışlarındaki mühendislik birikimini temsil eden safkan bir yarış aracı versiyonu olarak öne çıkıyor. 

Popüler sokak yarışı serisinin yeni halkası olan Forza Horizon 6, bu yıl içinde oyunseverlerle buluşacak. Toyota’nın yeni nesil performans vizyonunu dijital dünyaya taşıyan GR GT ve GR GT3’ün, 2026’da otomotiv ve oyun tutkunlarının en çok konuştuğu modeller arasında yer alması bekleniyor. Bu oyun serisinde aynı zamanda 2000GT, Celica GT-Four, Supra RZ, GR Yaris ve GR86 gibi birçok iddialı Toyota modeli de bulunacak.

