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Aktüel Gerçek Hayat yazarı Mehmet Ali Tekin vefat etti
Aktüel

Gerçek Hayat yazarı Mehmet Ali Tekin vefat etti

Gazeteci ve yazar Mehmet Ali Tekin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti

Yeniakit Publisher
2020-08-18 21:15:28 -
Gerçek Hayat yazarı Mehmet Ali Tekin vefat etti

İSTANBUL (AA) - Gerçek Hayat yazarı, gazeteci ve yazar Mehmet Ali Tekin (65) hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenilen Tekin'in cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde, ikindi namazından sonra kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), sözde Tevhid-Selam Örgütü üyesi olmakla suçladığı Mehmet Ali Tekin, 2016 yılı Temmuz ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İnterpol tarafından tutuklanmış ve 15 Temmuz darbe girişiminden saatler önce cezaevine gönderilmişti.

- Gazeteci-yazar Mehmet Ali Tekin

Konya'da 1955'te doğan gazeteci-yazar Tekin, 1986'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu ve 1990 itibariyle bir grup arkadaşıyla Tevhid dergisini çıkardı.

1992 yılında iki ay Bosna Hersek'te gazeteci olarak bulunan Tekin, 1993'te yayımlanmaya başlayan Selam Gazetesi'nin 1995'ten itibaren sorumlu yazı işleri müdürlüğünü üstlendi.

28 Şubat yargısının, Selam Gazetesi çalışanlarına yönelik operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Tekin, 5 yıllık yargılama sonucunda, Tevhid Selam Terör Örgütü'nün lideri olmakla itham edildi. 29 Temmuz 2005'te 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen Tekin, infaz yasası gereği tutukluluk sürecinde 5 yıl cezaevinde kaldığı için tahliye edildi.

Tekin, 2013 Mart ayında FETÖ'cü hakimlerin verdiği mahkumiyet cezası sonucu 15 Temmuz 2016'da Metris cezaevine konuldu, ancak yeniden yargılama sonucunda 17 Ocak 2017 Salı günü tahliye edildi. Tekin, tahliye olduktan sonra Gerçek Hayat Dergisi'nde ve çeşitli mecralarda yazmaya başladı.

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