George Washington Üniversitesi’nde Filistin'e destek eylemi büyüyor!
ABD’deki George Washington Üniversitesi’nde Filistin’e destek protestoları 8’inci gününde büyüyerek devam etti.
ABD’nin New York kentinde 18 Nisan’da başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin’e destek gösterilerine katılım her geçen gün artıyor.
George Washington Üniversitesi’nde Filistin’e destek protestoları 8. gününe girdi.
Geceyi çadırlarda geçiriyorlar!
Birçok üniversitede polis göstericilere müdahale ederken, George Washington Üniversitesi’nde müdahale olmadı. Göstericiler, geceleri kampüste kurdukları çadırlarda geçiriyor.
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