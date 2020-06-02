George Floyd'un otopsi raporu açıklandı

ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd için yaptırılan bağımsız otopsi raporu açıklandı. Raporda Floyd için ''nefes alamadığı için öldü'' ifadeleri kullanıldı.

Floyd'un ailesi tarafından yaptırılan otopsi raporunda, Floyd'un "sürekli baskı sonucu nefessiz kalarak (asfiksasyon)" hayatını kaybettiği sonucuna varıldığı bilgisi paylaşıldı. Raporda, Floyd'un boynuna ve sırtına yapılan baskı sonucu oksijensiz kaldığı ve beynine giden kan dolaşımının engellenerek olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Otopsiyi yapan New York Adlı Tıp Kurumu eski otopsi uzmanı Dr. Michael Biden, CNN'e, "Ölüme neden olabilecek başka bir sağlık sorunu yok. Bu nedenle polisin 'konuşabiliyorsan, nefes alıyorsun' yanlış yaklaşımı doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.