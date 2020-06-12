George Floyd'un öldürülme anını kaydeden genç kız ilk kez konuştu

Siyahi George Floyd ABD'nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından boğazına baskı uygulanması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti. Floyd'un ölüm anına ait görüntüler sosyal medya yoluyla yayılınca polis şiddetini protesto eden milyonlarca insan başta ABD olmak üzere dünyanın her yerinde gösteriler düzenledi.

Gösteriler hız kesmiyor

George Floyd'un ölümüyle ilgili protestolar ABD'de hala devam ederken ülkedeki ırkçılık tartışmaları yeniden gündeme geldi. "Black Lives Matter" sloganıyla sokaklara inen protestocular ırkçılığın ve siyahilere yönelik polis şiddetinin sona ermesi taleplerini seslendirdiler.

Trump konuyla ilgili üst üste açıklamalar yaptı, çeşitli eyaletler polisin yetkilerini kongrede tartışmaya açtı. Protestoların başlıca sebebi Floyd'u öldüren ve olay esnasında orada bulunan polis memurlarının ceza almasını sağlamaktı.

Polisler yargılanıyor

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan 4 polisten Thomas Lane, 750 bin dolarlık kefalet bedelinin ödenmesi sonucu serbest kaldı. Floyd'un ölümü sırasında olay yerinde bulunan 3 polis memuru Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao ikinci dereceden cinayete yardım ve yataklıkla yargılanıyordu.

Floyd'un boynuna baskı yaparak ölümüne sebep olan Derek Chauvin ikinci derece cinayetle yargılanıyor ve kefalet bedeli 1.25 milyon dolar.

Her şeyi başlatan video

Tüm dünyaya yayılan protestoların başlamasına sebep olansa sosyal medyada yayınlanan ve hızla paylaşılarak viral hale gelen olay anı videosu olmuştu. İşte o videoyu çeken ve yayınlayan 17 yaşındaki Darnella Frazier'ın fotoğrafı ilk kez basında yer aldı ve genç kız avukatı aracılığıyla konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

Olayı görür görmez kaydetmeye başlamış

17 yaşındaki Frazier olayın yaşandığı dakikalarda 9 yaşındaki kuzeniyle birlikte bir yemek mağazasına gitmek üzere yoldan geçiyordu. Darnella'nın avukatı Seth Cobin Star-Tribune gazetesine yaptığı açıklamada müvekkilinin olay yerinden geçerken 4 polis memurunun siyahi bir vatandaşı yere yatırdığını gördüğünü söyledi.