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Genk'ten Beşiktaş'a gözdağı! Farklı yendi

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Genk, Belçika Ligi'nde haftayı 5-1'lik Gent galibiyetle kapatmasının ardından liderliğe de yükseldi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:51
Genk'ten Beşiktaş'a gözdağı! Farklı yendi

25 Ekim'de Beşiktaş'la Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Genk takımı, Belçika Ligi'nin 10'uncu haftasında deplasmanda Gent'i 5-1 yendi. Ghelamco Arena'da oynanan mücadelede Genk'in gollerini 17'nci dakikada Mbwana Samatta, 18'inci dakikada Joseph Paintsil, 27'nci dakikada Dieumerci Ndongala, 67'nci dakikada Ruslan Malinovsky ve 73'üncü dakikada Joseph Paintsil attı. Gent'in golünü ise 39'uncu dakikada Dylan Bronn kaydetti. Ayrıca 42'nci dakikada Gent takımının oyuncusu Brecht Dejaegere ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Genk, Gent'i yenerek 26 puanla 1'inci sıraya yükseldi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 10:51
  1. avrupa ligi
  2. belçika ligi
  3. genk

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