Genk Napoli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Genk sahasında Napoli'yi ağırlayacak. Peki, Genk Napoli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...30 Eylül 2019 Pazartesi 23:36
Şampiyonlar Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Genk sahasında Napoli'yi ağırlayacak. Peki, Genk Napoli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Genk Napoli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Genk Napoli Şampiyonlar Ligi maçı 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.55'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 2'den naklen yayınlanacak.
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