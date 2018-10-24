Genk maçı öncesi Şenol Güneş kötü haberi verdi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'da yarın Genk'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı. Güneş, "Avrupa Ligi maçı çok önemli. Genk iyi bir takım. Her takımın 3 puanı var. Sahamızda kazanmak istiyoruz. Gündemimizin ekstrasında Genk maçı var. Takım savaşacak. Yarın itibariyle Pepe, Babel, Ljajic, Atiba ve Güven kadroda olmayacak. Atiba ve Güven zaten listede yok. Malmö maçında kolay kaybettik. Her maçı kazanacak güçte olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

"Sezona Necip-Fatih ikilisiyle başlamıştık"

Güneş, "Sezon başında Gökhan'a alternatif bakarken, şu anda sol bekte Adriano sakat, Caner dalgalanma yaşıyor. Sezon başlarken Necip ve Fatih'le stoper olarak başladık. Daha sonra Pepe ve Vida varken son maçta Roco ve Medel vardı. Oynadığımız oyunun üstünlüğü skora yansımadı. İyi oynayan 2 orta sahadan biri penaltı kaçırınca, diğeri top kaptırınca morali bozuluyor. Bu da takımı etkiliyor. Ligde kazansaydık fark 1 puan olacaktı. Maçlarımızı kazanacak gücümüz var. Burada sabırlı, inatçı ve çok çalışarak bu durumu aşarız. Baskıyı iyi yapabilirsek daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz.Taraftarın beklentilerine cevap vermek istiyoruz. Ligde şampiyon olacak ve her takımı yenecek gücümüz var. Ama bunu başaramayınca moralimiz bozuluyor." ifadelerini kullandı.

"Caner'in defansif anlamda sıkıntıları var "

Mevcut oyunun üzerine çıkmak istediklerini ifade eden Güneş, "Bu oyunun üzerine çıkmak istiyoruz. Genk, Malmö'den daha iyi bir takım ama Malmö'ye kaybettik. Şu anda sonuçsal ve oyunsal olarak düşündüğümüz noktada değiliz. Geçen sene Pepe-Tosic oynuyordu. Şimdi Pepe-Vida oynarken, yarın Pepe kesin yok. Adriano normal idmana çıktı ama oynayıp oynamayacağını göreceğiz. Yediğimiz ikinci golde, oyuncular bir adım önde olsa, ofsayt olacak. Gol yedikten sonra konuşacak bir şey yok. Bugün yapacağımız son idmanla beraber en iyi 11'i çıkaracağız. Dün Vagner takımdan ayrı çalıştı. Ufak tefek sakatlıklarımız vardı. Rakibin daha hareketli forvetinin oynayacağını düşünerek hareket edebiliriz. Medel oynayacak. Caner'in defansif anlamda sıkıntıları var şu anda." diye konuştu.

"Sahanın zemini çok güzel"

Son olarak sahanın zeminini çok güzel olduğunu söyleyen Güneş, "Sahanın zemini çok güzel oldu. Burası da şu anda mükemmel durumda değil ama iyi. Ben zemini konuşurken, bunların mağlubiyet sebebi gösterilmesi yanlış. Burada antrenman yapıyoruz şu anda." diyerek sözlerini tamamladı.