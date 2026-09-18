Genesio’dan Beşiktaş için iddialı yorum: “Bu turnuvada çok ileriye gidebilir”

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş’a deplasmanda 4-1 mağlup olan Marsilya’da teknik direktör Bruno Genesio, kendisini en fazla üzen noktanın takımının mücadeleyi bırakması olduğunu belirtti. Genesio, son 20-25 dakikada enerjilerinin tükendiğini, saha içi organizasyonlarını kaybettiklerini ve karşılık vermek için gereken çabayı gösteremediklerini ifade etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Genesio, üçüncü golün ardından farkı azaltmak için hâlâ fırsatları bulunduğunu ancak bunu değerlendiremediklerini söyledi.

'HATALARA DEVAM EDİYORUZ'

Takımının kötü gidişatına ve istifa ihtimaline dair konuşan Genesio, "Bu durumu daha önce de yaşadım, böyle zorlukları gördüm. Tabi ki burada yapılanların ve ortaya çıkan sonucun sorumlusu benim. Ancak yine de çalışmaya devam etmeliyiz. Bırakmak gerçekten kolay. İlk Strasbourg maçından sonra da bazı şeylerin düzeltilmesi gerekiyordu. Biz burada aynı hataları yapmaya devam ediyoruz. Bunların düzelmemesi biraz kırıcı ancak kesinlikle pes etmek gibi bir düşüncem yok” dedi.

'SORUMLULUK BENDE'

Marsilya'ya dair değerlendirmelerini sürdüren Genesio, “Ekibimle beraber aslında düşünüyorum. Sistem anlamında herhangi bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. İstediğimiz sonuçları alamasak da sistemimde kalmaya devam edeceğim. Sadece mental bir çöküşün içerisindeyiz. Kendimize gelmemiz lazım. Bu çöküş bazen agresifliği de enerjiyi de azaltabiliyor. İsteyerek yapılan bir şey de değil aslında bu. Konsantrasyonumuzun da düşük olduğunu söyleyebilirim. Oyuncuların kafasında hep aynı düşünce oluyor. Aslında 55 dakika iyi bir oyun oynandıktan sonra düşüşe geçiyorlar. ‘Acaba tekrar düşüşe mi geçeceğiz, maçın sonunu getiremeyecek miyiz?’ düşüncesi mental olarak gerçekten çok yıpratıyor. Duran toplardan gol yiyoruz. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Çözüm bulacak kişi burada kesinlikle benim. Takımın hocası benim, seçimleri ben yapıyorum ve burada bazı şeyleri düzeltmem gerekiyorsa benim düzeltmem gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

'ARKADA KONTROLÜ TAMAMEN KAYBETTİK'

Gollere yönelik değerlendirmelerde bulunan Fransız teknik adam, "2’nci golü taçtan hızlı bir şekilde yedik. Takım dağınık yakalandı. Aksiyonun başında daha dikkatli olmalıydık. 3’üncü golü ise bir anda duran toptan yedik. Tabi ki bunlar skorun artmasında etkili oldu. Aslında skor 2-1’ken çok çabuk eşitleme isteğiyle arkada tamamen kontrolü kaybettik diyebilirim ve biraz acele ettik. Skoru beraberliğe getirmek isterken üçüncü golde bu şekilde yakalandık ve sonrasında skor açıldı” diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ'IN SEVİYESİNE ŞAŞIRMADIM'

Beşiktaş’ın seviyesine şaşırmadığını dile getiren 60 yaşındaki tecrübeli teknik adam, “Beşiktaş’ın seviyesine şaşırmadım. Beşiktaş, zaten yaptığımız analizler doğrultusunda beklediğimiz gibi çok güçlü bir takım olarak karşımıza çıktı. Kolektif anlamda olsun, bireysel anlamda olsun karşımızda çok güçlü bir takım vardı. Oyunun ilk yarısında biz zaten elimizden geleni yaptık. Oyunu da skoru da yakın tuttuk. İkinci yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi. Ancak Beşiktaş için şunu söyleyebilirim; gerçekten bu turnuvada oldukça ileriye gidebilir” diyerek sözlerini noktaladı.