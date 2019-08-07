Generali Grubu’na Generali Sigorta’dan atama

Generali Grubu, Generali Sigorta A.Ş.’nin şuanki CEO’su Maurizio Pescarini’yi Genertel ve Genertel Hayat’ın yeni CEO’su olarak atadı.

Generali Grubu, Generali Sigorta A.Ş.’nin şuanki CEO’su Maurizio Pescarini’yi Genertel ve Genertel Hayat’ın yeni CEO’su olarak atadı. Generali İtalya’ya bağlı olan ve İtalya’nın ilk doğrudan sigorta şirketi unvanına sahip olan Genertel ve Genertel Hayat; günümüzde İtalya’da alternatif dağıtım kanallarıyla genel sigortadan yaşam sigortası ve emekliliğe kadar bütün sigorta çözümlerini sunabilen tek sigorta merkezi olduğu belirtiliyor.

Maurizio Pescarini, Generali Türkiye’nin dönüşümünü hem finansal sonuçlar hem de büyüme özelinde başarıyla yönetti. Pescarini’nin, 31 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Generali Türkiye CEO’su görevinden ayrılarak, 1 Eylül 2019’da yeni görevine başlayacağı bildirildi.

Maurizio Pescarini: "Generali Sigorta, Grup içinde en inovatif ve dinamik şirketler arasında"

Yeni görev ataması ile ilgili bilgiler sunan Generali Sigorta CEO’su Maurizio Pescarini, Generali Grubu’nun kararını, son yıllarda Generali Sigorta’nın finansal olarak güvende olmasının ve büyümesini sürdüren bir şirket haline gelmesinin açık şekilde takdir edilmesinin bir yansıması olduğunu ifade ederek, "Generali Grubu’nun Generali Sigorta’ya olan taahhütü değişmiyor. Grubumuz, Generali Sigorta’yı sağlamış olduğumuz teknik disiplin sayesinde bireysel sigortacılık (Araç ve KOBİ odaklı), sağlık, iş ortaklıkları, direkt kanal gibi alanlarda fırsatlarla dolu bir ülke olarak görüyor. Ayrıca şu anda grubumuz içinde en inovatif ve dinamik şirketler arasında Generali Sigorta’nın adı en ön sıralarda geçiyor ve uygulamalarımız, en büyük pazarlara dahi adapte edilerek müşterilere sunuluyor. Bu gurur verici gelişme, Türkiye’nin potansiyeli ve Generali Sigorta’nın dijitalleşme ve inovasyondaki öncü duruşunun ve yakaladığı büyümenin bir sonucu" dedi.