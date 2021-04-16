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Gündem Generale soruşturma izni bakanın elinde!
Gündem

Generale soruşturma izni bakanın elinde!

2017’de askeri mahkemeler kaldırıldığı için “asker kişilerin yargılanmasına” ilişkin yasal boşluk doğdu. Hükümetin, üzerinde çalıştığı taslağa göre, hangi suçların ‘askeri suç’ olduğu tek tek belirlenecek. Suçların ve cezalarında sivillere ve askerlere göre farklılıklar olabildiği için düzenleme de ona göre yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 13:27:00 -
Generale soruşturma izni bakanın elinde!

Hazırlanan taslakla, asker kişilerin soruşturma usulleri yeniden belirleniyor. Hangi suçların “askeri suç” olduğu da belirlenecek. Yani asker kişiler tarafından işlenen suçlar yasada tek tek sayılacak. Daha önce bu yargıya bırakılıyordu. Sırf askeri suçta tutuklama süresi ve sebebinin farklı olduğuna dikkat çekilirken, bu nedenle asker kişilerin TCK’ya göre yargılanamayacağı belirtiliyor. Askeri Mahkemeler Kanunu’nun hala kaldırılmadığı ifade edilirken, AK Parti kurmayları, Anayasa’dan kaldırılan askeri yargıyı alt mevzuatla uyumlaştırmak gerektiğini dile getirdi.

Kanun kalkacak ama

Askeri Mahkemeler Kanunu’nun hala devam ettiğini ama uygulama kabiliyeti olmadığını söyleyen parti kurmayları, “Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 2 yılın altındaki suçlarda tutuklama yok. Ancak sırf askeri suçtan dolayı bu süre 6 ay. Dolayısıyla Askeri Mahkemeler Kanunu’nu kaldırırsak bu hüküm ortadan kalkmış olacak. Bu da asker kişiye uymayacak. Kanunu kaldıracağız, gerekli olan maddeleri de Askeri Ceza Kanunu’na koyacağız” dediler.

Genelkurmay’ın teklifiyle

General ve amirallerle ilgili soruşturma izni de yeniden düzenleniyor. Bu konuda alternatiflerin bulunduğu, çalışmaların devam ettiği kaydedilirken, iznin daha çok Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanının teklifi ile Milli Savunma Bakanı tarafından verilmesi formülü üzerinde duruluyor. Uyum yasası uyarınca Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları hakkında soruşturma yapılması ise Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlı olacak.

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