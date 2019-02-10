General Mobile’dan indirim fırsatı

Türkiye’nin en çok tercih edilen yerli akıllı telefon markası General Mobile, GM 9 Pro, GM 8 ve GM 8 GO modellerinde 500 TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor. İndirimlerle GM 9 Pro’ya 2 bin 199 yerine bin 699 TL’ye, GM 8 Android One’a bin 299 TL yerine 999 TL’ye, GM 8 Go’ya da 899 TL yerine 799 TL’ye sahip olmak mümkün. Kullanıcılar General Mobile ürünlerini www.generalmobile.com üzerinden ve yetkili satış noktalarından peşin veya taksit seçenekleri ile satın alabiliyor.